Niekdajší útlak a obmedzenia zamenili za pravidlá na blogoch

A je to tu. Imperialistická prítomnosť k nám prenikla v celej svojej podlej, drzej kráse. I so svojou kultúrou i so svojim telesným smradom. A láska a jednoduchosť a vôňa kvetov zostala niekde celkom vzadu.

Všetko to slizké sa rozťahuje dennodenne na očiach. A najhorší sú umelci. Vždy lížu zadnice vyvoleným. Vyvolení sa menia, umelci zostávajú.

Pred 30 rokmi si mladí vydupali ďalšie šteňa na hranie. A dupú stále, nič ich neukojí - sú to ešte deti. A nie je pomaly s čím porovnávať, pretože pamäť bledne a tak sa môže oblbovať dohaleluja a nič už nie je pravdou, pretože všetko je dávno preč.

Cenzúru vymenili za "pravidlá na blogoch" a lásku za porno. Chlieb za nádej a priateľstvo za kus h**na.

Ľudia už zabudli, a sami sa pomaličky vytrácajú a nie je nik, kto by úprimne dosvedčil.

A tak sa tu všetci svorne dusíme ako mäso v sprostom kastróly a nie je nič živé a čerstvé, čo by napravilo chuť a trochu občerstvilo.

Podľa správy systému je slovo cenzúra v titulke nepovolené.