Pre takú komunikáciu by ich odvšadiaľ vykopli

Buď komunikujú alebo vôbec nie. A ak áno, sú opovážliví a agresívni. Ako toť akýsi ...obľúbený, ktorý nás edukoval o pravidlách. Ak by takto príkro a nafúkane debatoval kdekoľvek inde, zbavili by sa ho.

To si vyprosím!

Čo je to za ľudí, ktorí bez akéhokoľvek negatívneho podnetu zaútočia na iných? Sú hrubí a nevyberaní. Hovoril ako s retardovanými. Tie móresy niekde musel nabrať, alebo ich našiel tuná, hneď potom, čo ho povýšili do šľachtického stavu.

Som už starý človek. Riadil som a stále riadim asi dve desiatky ľudí, ale fakt nepochopím, ako môže niekto zaútočiť, len tak mírnix-dírnix, na druhého človeka. Na vine je nejaký podklad - ideológia. Základ, ktorí ich drží pohromade, aby sa v detonácii nestratili. Existencionalistický prvok vyslobodzujúcej akceptácie a čírej samoľúbosti.

Aj niektorí diskutéri. Prvý kontakt v živote a chrstne na vás kýbel žlče a povyšenectva. Čaro nechceného (či chceného) je v tom, že títo nikdy nepochopia, že sú druhým na smiech. Nafúknuté ego, či iný vykonpenzovávajúci mechanizmus, ktorý ich nafúkol, ako dušu na bicykli.

Je to vždy o agresorovi. Sú slabí a bezduchí a preto si často kladú pred tvár masku nepriestrieľnosti. Majú milé, detské inštinkty, avšak ostré, nekompromisné zuby. A masky striedajú ako keď buchnete do vypínača. Raz sú vľúdni a prajú ščaslivé Vianoce a inokedy tvrdí a zlí. Aj to sú však dietky božie.