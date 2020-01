Jedzme, pime a veseľme sa, lebo už zajtra zomrieme

"Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme," napísal Pavol, keď si predstavil, žeby nebolo Krista. Jedzme a pime, lebo už zajtra zomrieme. Je niečo, prečo sa oplatí žiť? Pýtali sa ma mladí ľudia na našom silvestrovskom podcaste.

No hovorte mladým, že viera v Boha zachraňuje a že je zmysluplná. Aj mne to znie falošne, aj keď je to pravda. Na druhej strane streamovacieho počítača máte stovky mladých, veľmi mladých ľudí. Smädno sa dopytujú na zmysel života. Ako im mám odpovedať? Viem, čo im povedať, len neviem ako. Nikdy sa to riadne nenaučím.

Ja s Michalom na jednom z podcastov. (Autor: Ja a Michal)

Aj biblia je písaná čudne, ti orientálci sa inak vyjadrujú. Písmo je pravdivé, ale akoby ho písali pre anjelov. Nik z nás veru nie je anjel. Biblia je angažovaná a moralistická. Ako komunistická príručka. Nesie cenné posolstvo, ale prekladajte dokonalé schémy a hovorte iným, že nežijú správne a že je treba žiť celkom inak. Veru, zlá práca.

A predsa sa musia ľudia nejako dozvedieť, pretože trpia a zúfajú a je s nimi narábané veľmi nevhodne.