Rómovia kradnú, lúpia a znásilňujú

Máme v baráku takú jednu... furt nadáva na Cigáňov. Hlavne pri istých dverách. Bývajú tam Rómovia. Hneď naproti jej bytu. Sú slušní a pokojní. Traja mladí, ktorí študujú na Trenčianskej univerzite.

Bývajú spolu v jednom neveľkom byte, aby si tak rozdelili náklady na bývanie. Myslím si, že jedna z nich je biela. Keď ich stretnem, vždy mi podržia dvere.

Tá neprispôsobivá susedka, ktorú som spomínal na nich nevyberane a vulgárne nadáva, nie do očí, len tak poza chrbát, ale nahlas. Bývame na tej istej chodbe aj s pani susedkou aj s tými študentkami. Dokonca susedka na domovej schôdzi navrhla ich súdne deložovanie, napriek tomu, že nejestvuje žiadny podklad. Niektorí jej návrh podporili.

Vykladal som nejaké veci z bytu, ktoré odlifrujem do pivnice a tak som si veci naskladal predo dvere. Jedna z tých mladých študentiek práve zaklopala na dvere frfľavej susedy. Tá po chvíľke otvorila.

"Pani, našli sme rovno pred hlavnými domovými dverami peňaženku... Nie je vaša? Klopem viacerým, musí patriť niekomu z baráku," vysvetľovalo dievča.

Suseda rýchlo vbehla do bytu a kričala, "to bude asi moja, len sa pozriem, počkajte prosím," kričala z útrob bytu.

"Nie nemám ju," vyšla von.

Natešená natiahla ruku za peňaženkou, ktorú držala Rómka v ruke. Ta stiahla ruku a povedala:

"Len mi povedzte, koľko peňazí ste mali v peňaženke?"

"Dvadsať jedna eur," odpovedala suseda. "Bankovku a jedno euro."

Študentka s úsmevom podala peňaženku susede. Pekne pozdravila a vošla do svojho bytu naproti.

Všetko som počul, bývame na druhej strane chodby. Dobre mi to padlo, ako pohár dobrého vína, tešil som sa. Suseda už na druhý týždeň poroznášala po dome, že v peňaženke mala v skutočnosti tisíc eur. A, že aká je to drzosť, vraj jej peňaženku, tá Cigaňa, nechcela vydať. A hrozila, že ju za krádež dá na políciu.

Ak to spraví, budem svedčiť!