Prezidentka Čaputová asi nie je Kráľovná zo Sáby

Panovníčok nie je veľa. V súčasnosti je ich vo svete dvanásť, vrátane tej našej. Z toho jedna už neúraduje. Nie je to o tom, žeby Slovensko, či iná krajina ešte na ženu - prezidentku nedorástli. Skôr to nemáme nacvičené.

Pápežka Jana

Ženy prenikli aj na rýdzo mužské posty. Dokonca na pápežov stolec. V 9. storočí naň usadla pápežka Jana (od 855 do 858 r.). Samozrejme, že o jej pohlaví nik nevedel, maskovala ho do pánskeho oblečenia. Dotiahla to až na kardinála a potom na pápeža. Darilo sa jej pohlavie skrývať, až kým na akomsi verejnom procesí nezačala rodiť. Panovala pod menom Ján VIII a to celých 25 mesiacov. Po nečakanom a náhlom "verejnom" pôrode bola lúzou odtiahnutá z Ríma, vláčená koňmi a ukameňovaná. Pochovaná bola na mieste skonu. Na náhrobku bol nápis "Pápež, otec otcov, ktorý biedne zradil!"

Existujú doklady o Janinej existencii, súčasné cirkevné kruhy jej existenciu ale zásadne popierajú. Ani sa im nečudujem. Dodnes sa lateránske procesie v Ríme vyhýbajú onej uličke, kde pápežka Jana zľahla.

Kráľovná zo Sáby (Makeda)

Bola vládkyňou starovekého kráľovstva (etiopského, vtedy Aksumská ríša) spomínaného v Starom zákone. Podľa Biblie navštívila kráľa Šalamúna v Jeruzaleme. (Šalamún začal vládnuť 1037 r. a umiera v r. 998) Kráľovná došla s početným sprievodom na ťavách a priniesla kráľovi množstvo darov, napr. vonné oleje, zlato a drahokamy. Podnikla namáhavú cestu na ťavách dlhú 2400 kilometrov. Kráľovná zo Sáby vystupuje v príbehoch mnohých kultúr (Biblia, Korán, sága Kebra Nagast). Viacerí etiopskí králi odvodzujú svoj pôvod zo spojenia Šalamúnových blízkych alebo Šalamúna a Sábskej kráľovnej. Tradícia uvádza, že Makeda - kráľovná zo Sáby prestupuje na Židovskú vieru - kúzlo Šalamúna i jeho bohatstvo bolo ohromné. Kráľovná prišla do Jeruzalema Šalamúna, ako vraví Biblia, skúšať. Testovať jeho inteligenciu, o ktorej sa po svete hovorilo. Nakoniec podľahla jeho múdrosti. Do Etiópie si podľa svetskej tradície odniesla pod srdcom Šalamúnovo dieťa.

