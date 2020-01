Róm označuje konkrétnych občanov za fašistov

Nesledujem Kotlebovcov, pravdu povediac politiku skoro nesledujem, vedú ma skôr pocity v orientácii. Ako je možné, že môže Róm napádať konkrétnych občanov a nadávať im do fašistov. To čo je? To tu zostalo z minulých rokov,

keď blogy riadila skupina intelektuálov, ktorí si adoptovali pedofilného blogera a pedofíliu a v týchto intenciách chceli edukovať blogerov a spoločnosť?

Tu si môže Róm beztrestne porušovať zákony, šliapať po nich a urážať (dokonca úplne konkrétnych menovaných) občanov. Diskriminácia nakoniec vždy prejde do pozitívnej diskriminácie - na to si musíme dávať pozor. Je ako úhor v rukách, vždy sa vám nakoniec vyšmykne.

Máme tu akúsi politickú súťaž a občania si vyvolili a každý, aj Rómovia, to musia rešpektovať. Ak Kotlebovcov súdy odstavia, budeme túto skutočnosť reflektovať. Dotiaľ budeme stav reśpektovať a nebudeme sa hrať na pošahaných Jurošíkov. A to som nehovoril o trestno či občiansko právnej zodpovednosti blogera.