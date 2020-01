Len z toho deti otupjévajú ...a socialistický realizmus

Utrápený chudák podáva na trhu, ešte chudobnejšej žene, svoj posledný dukát, či čo to bolo. Chvejúcimi sa slovami povie, "ty ho potrebuješ omnoho viac, ako ja". To pre koho píšu tie rozprávky? Pre mimozemšťanov alebo...

pre duševne chorých? Som už starý muž, ale o takom jednaní som nechyroval. Je to ľúbivé a chlácholivé a čechrá to všetky city v duši, ale je to na hony vzdialené realite. Len z toho deti otupjévajú.

A týmto kŕmime naše ratolesti. Nečudujme sa, že v desiatich rokoch si otvoria na počítači porno alebo fľašu.

Všetko umenie smeruje k neexistujúcim ľuďom - nemým, neúčastným náprotivkom sediacim v prítmí na sedačkách divadiel a kín. Akoby nik v hľadisku nesedel, pretože nie je adresáta, ktorý by rozumel a naplno prijal - jednoducho sa spontánne bavil. Dobrý, kvalitný film som nevidel celé roky. A nevyberieš si ani z tých zahraničných. Musíš ísť viac do minulosti.

Prečo dnes umenie naplno neodráža realitu? Čo je na realite v umení špatného? Ľudia si chcú odpočinúť a nájdu ťažkú, ťarbavú, štylizovanú látku. Zahlcuje zmysli. Prečo sa ľudia neustále vracajú k dielam, ktoré boli vytvorené za boľševika? Ide o obrovskú sledovanosť aj po rokoch, aj keď všetci tvrdia, že tú škváru nepozerajú. Ak súčasný autor predloží svoj pohľad, väčšinou ide o nekvalitu a kringe. Nevieme to, zabudli sme už. Alebo nás nemá čo inšpirovať. Mne sa páčil pozdný socialistický realizmus, vo filmoch a v literatúre. Aspoň, keď už nič iné, väčšinou odrážal realitu a nestaval oblbovacie, tupé vzdušné zámky - pomocou nich len vyrábame z ľudí autistov.