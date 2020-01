Budem chvíľu hádzať hrach o stenu

Prečo nie je možné nastaviť jednoduchú funkciu na blogoch? Ak prepnem záložku "Všetky články", aby toto nastavenia trvalo zostalo a nie keď sa pohnem inam, sa nadurdene prepne na Výber. A ja si musím opäť zvoliť Všetky články.

Veď vo Všetkých článkoch sú aj VIP články aj Výber a tak toto súčasné nastavenie je zbytočne politické a vyčleňuje.

Ak sa niekto s nastavením na Výber rozhodne pre Všetky články, je celkom normálne, že si musí prepnúť, keď sa chce vrátiť. Prečo je defaultne a húževnate nastavený Výber, to nechápem. Je to fanatické, neláskavé a neslušné. Netrestajte vyradených zbytočne tvrdo. A to nielen týmto opatrením. Ale vravím, idem hrach o stenu hádzať.