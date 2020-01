Dôvodom zničenia Sodomy a Gomory bolo vlastenectvo

Pred časom vznikla Bergogliova biblická komisia, ktorá má revidovať písma. Má preskúmať "sporné" miesta V Biblii. Jedným z výstupov komisie je rozsiahla kniha o Písmach Che cosa è l’uomo? Sporný je vraj príbeh o Sodome a Gomore.

Kto chce, prečíta si príbeh priamo z Písiem (link). Kto nie, môže si prečítať nasledujúci výcuc biblického príbehu. ►Genezis, (1. Mojžíšova) 19,1-25

Dvaja anjeli prišli do Sodomy. Lot vstal a šiel im naproti (nevedel, že sú to anjeli). „Páni, poďte do môjho domu a prenocujte. Ráno vstanete a budete pokračovať v ceste.“ Najskôr anjeli odmietali, ale potom vošli. Lót im pripravil nekvasený chleba a spolu jedli. Skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, celé mesto obkľúčilo dom. Vyvolali Lóta von: "Kde sú mužovia, čo prišli k tebe? Priveď ich, aby sme s nimi súložili!“. Lot odvetil: „Bratia, nerobte to! Mám dve dcéry, ktoré dosiaľ nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo chcete. Týmto mužom ale nerobte nič, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!“

"Prac sa!" Volali, "prišiel si ako cudzinec a chceš nás súdiť? Teraz ti vyvedieme horšie...“ Pokúšali sa vylomiť dvere. Vtedy anjeli vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. Mužov, veľkých aj deti, čo boli pri vchode, ranili slepotou.

Sodom and Gomorrah (zdroj: en.wikipedia.org)

Potom anjeli povedali Lótovi: „Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a kto patrí k tebe, vyveď ich z mesta, lebo sme prišli zničiť toto mesto." Lót nejakú chvíľu vyjednával, aby Boh ušetril mestá... Vieme, ako to nakoniec dopadlo.

Nové poznatky Bergogliovej komisie uvádzajú v knihe Che cosa è l’uomo?, že dôvody zničenia Sodomy a Gomory nebola vo všeobecnosti sexuálna nemravnosť ale (vari) vlastnenectvo, ktoré prejavil dav, keď obkolesil Lótov dom, uvádza sa v menovanej knihe. Autori knihy uisťujú, že to nebola sexuálna nezriadenosť, ktorá by stála za zničením miest Sodoma a Gomora. Tvrdia, že "v naratívnych tradíciách Biblie nenájdeme náznaky týkajúce sa homosexuálnych praktík... ktoré treba odsúdiť...".

Potom komisia pripúšťa: Je (v Biblii) pasáž, kde sa uvádza: „Nesmieš obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!“ Levitikus (3. Mojžišova) 18,22 Za homosexualitu bol ten najprísnejší trest. Levitikus (3. Mojžišova) 18,29

Azda nakoniec, treba ešte raz zopakovať, prečo prišli ľudia (dospelí i deti) z okolitých miest za Lótom a jeho vzácnymi návštevníkmi. Dôvody návštevy sú zaznamenané v Písmach. "Vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" Genezis (1 Mojžíšova) 19,5

Všetky biblické texty sú z Katolíckeho prekladu redemptoristov (svatepismo.sk)

https://lanuovabq.it/it/le-distorsioni-della-bibbia-il-problema-e-il-biblicismo

https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13547774/papa-francesco-accademia-pontificia-sovranismo-omosessuali.html