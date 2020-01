Ani katolíci nemajú jasno v tom, prečo musel Kristus zomrieť

Žiadny pozemský človek nás nemohol vlastnou smrťou vykúpiť. Boh by takú obeť neprijal - požadoval dokonalú obeť za ľudí. Musel byť teda prenesený zárodok dokonalého života, teda "život" anjela,

do tela pozemskej ženy, Židovky Márie. Ježíš mal dôležitú predľudskú existenciu v nebesiach. Bol tam mocným, vplyvným anjelom. Prenesený plod bol počas Máriinej ťarchavosti zatienený zvláštnou Božou mocou, aby sa plod nenakazil ľudskou nedokonalosťou. Takto chránený zárodok sa vyvinul v dokonalého človeka, Ježiša Krista. Bol bez hriechu. Hriešnosť je ako fyzikálna veličina, dĺžka, hmotnosť či čas - má vplyv na každého z nás, okrem neho. Pán bol takto fyzicky (i mentálne) pripravený na veľkú obeť.