Traja králi neboli králi, ale čarodejníci

Kto boli traja králi? Mnohí spochybňujú to, že boli kráľmi a tiež to, že boli traja. V Biblii nie je o ich počte zmienka. Vyvodzuje sa, že boli traja, podľa troch darov, ktoré Ježišovi priniesli. Zlato, kadidlo a myrhu.

Niektorí hovoria o mudrcoch z Východu, učencoch, astrológoch. Iní o mágoch, Mnohí ich dokonca konkrétne pomenúvajú. Gašpar, Melichar a Baltazár.

Čo je pravdou?

Biblia návštevu troch kráľov prorocky predznamenáva (cca 1000 pred n. l.). V žalme 72,10,11 verši sa píše: "Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane, králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy."

Taršíš bolo mesto "ďaleko od Boha", uvádza Biblia. Úzky pás územia približne zodpovedá dnešnému Libanonu. Vďaka taršíšskym lodiam, ktoré stavali Feninčania, kráľ Šalamún (♰983) veľmi zbohatol. Národ, ktorý lode staval, ovplyvnil vývoj gréckej i latinskej abecedy. Založili mesto Byblos, podľa ktorého je pomenovaná Biblia.

Aké bolo pozadie návštevy troch kráľov?

Krátko po narodení Ježiša si dal Herodes zavolať mudrcov a vypytoval sa, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema. Choďte a pýtajte sa na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa šiel pokloniť. Hviezda, ktorú zrazu uvideli, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Padli na zem a klaňali sa. Potom otvorili pokladnice a dali mu dary. Matúš 1,7-11

Prečo potreboval Herodes astrologické informácie o mieste a čase narodenia Krista?

Mudrci vykonali návštevu malého Ježiša, Biblia však príbeh zauzľuje: V Matúšovi 2,12 sa uvádza: "A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny." Áno, mudrci dostali božiu výstrahu. Boha poslúchli a vrátili sa domov. Nezastavili sa cestou späť, za kráľom Herodesom, ako ich žiadal. Matúš 2,12 Boh konal ďalej. "Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti..." Matúš 2,13-14 Písma ďalej uvádzajú: "Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol..." Matúš 2,16

Herodes sídlil v Jeruzaleme a Ježišova rodina bývala v Betleheme. Obe mestá boli vzdialené od seba asi 10 km. (Google mapy)

Hviezda, ktorá učencov viedla

Na celom príbehu je dôležitý jeden detail - hviezda, ktorá viedla kráľov za Ježišom. Myslíte si, že táto sprevádzajúca hviezda bola pomocou od Boha alebo od temných, nepriateľských síl? Boh by nikdy nepožehnal žiadny nečistý plán. Nezabudnime na krutý záujem Herodesa zabiť Božieho syna.

Celý príbeh vám tu ešte raz predostriem z Písiem, aby ste si ho mohli v kľude prečítať. Teraz už bez môjho rušivého komentáru. Matúš 2,1-23

Všetky poskytnuté biblické citáty sú z vynikajúceho katolíckeho prekladu redemptoristov. svatepismo.sk