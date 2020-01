Bankový odvod, Sulejmáni a Nicholsonová

Nevyznám sa v ekonomike, ani zbla jej nerozumiem. Dankov odvod bankám však už dávno nie je ekonomickým problémom, ale politikum. A máme na Slovensku fenomén. Slovenskí klienti milujúci svoje banky (to je unikát).

Občania sa zastávajú svojich ústavov a zatínajú päste, pretože to už pocítili na poplatkoch, ktorá musia bankám platiť (aj klienti hlboko stratovej OTP). A pritom naše banky nijako nešpekulujú s kapitálom, nesprávajú sa ako banky. Hromadia kapitál z klientských poplatkov. To je popretie základných princípov kapitalizmu. To predsa nie je banka, to je úžera! Veď si spomeňte, za čo všetko musíte bankám platiť. A to nevravím o podnikateľských účtoch. Platím dokonca poplatok (2€+) za zrušenie vlastného platobného príkazu. Ja viem, špekulujú, ale iba s vašimi peniazmi, keď investujete do viac, či menej, rizikových fondov, ktoré spravujú.

Dokonca Danka novinári nazvali zbabelcom. Ako môže niekto niekoho nazvať zbabelcom, ak sa ihneď po bezprecedentnom útoku Američanov, vraždy Dvojky v Iráne, Sulejmáního, kriticky ozve. Iba Danko sa (na začiatku) obrátil na Ameriku a označil akt za nesprávny a vyzval Amerikánov, aby boli vzhľadom k Európe zdržanlivejší a nehrotili situáciu. A ti ujčekovia v oblekoch mlčali (šéf diplomacie a premiér). Dankov postoj na začiatku nepokladám za zbabelectvo, ale za hrdinstvo.

Tvrdia, že je hlúpy a smejú sa z neho. Mám takú osobnú skúsenosť, ak sa ľudia spoja proti niekomu, ako jeden muž, vždy mi je to podozrivé. Nedám na dav. Danko je nezávislý a svojsky. Samorast. Je všetkým, čo by ste, možno, radi videli na iných politikoch. Je unikátny. Je ako váš dedko. Prostý, rovný, smelý a nezávislý. Je autenticky slovenský. Prostý neznamená hlúpy - to je niečo úplne iné - editované.

A prípad političky Nicholsonovej. Najskôr ju verejnosť odsudzovala, tie diskusie boli totálne mimo. Naznačovali jej údajne hnusné aktivity v Kanade a tiež jej pôvod, až pokiaľ ju Danko neoznačil za "Cigánočku". Ľudia presunuli svoj nezriadený hnev proti Dankovi. Na Slovensku je veľmi ľahké vládnuť. Kedykoľvek presmerujem emócie davu, kam sa mi zachce. A veselo panujem!

Od mala som cítil to hnusné, hnevom a zlosťou pulzujúce, kolektívne srdce. Nikdy som ho nebral vážne.

Obrázok článku je od Nového Času

Editoval som nadpis