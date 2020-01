Bankový odvod, Sulejmáni, pani Nicholsonová a tak trošku o Dankovi

Nevyznám sa v ekonomike, ani zbla jej nerozumiem. Dankov odvod bankám však už dávno nie je ekonomickým problémom, ale politikum. A máme na Slovensku fenomén. Slovenskí klienti milujúci svoje banky (to vari nie je nikde).

Občania sa zastávajú svojich ústavov a zatínajú päste smerom k pánovi Dankovi, kvôli onému odvodu. A pritom naše banky s kapitálom od klientov vôbec "nešpekulujú", nesprávajú sa ako naozajstné banky. Žijú a hromadia kapitál z klientských poplatkov. To je popretie základných princípov kapitalizmu. To predsa nie je banka, aspoň nie podľa pôvodných ideí. To je úžera! Veď si spomeňte, za čo všetko musíte platiť. A to nevravím o podnikateľských účtoch. Platím dokonca poplatok (2€+) za zrušenie vlastného platobného príkazu, chápete to? (Áno, špekulujú, ale iba s vašimi peniazmi, keď investujete do viac, či menej, rizikových fondov)

Dokonca (novinári) Danka nazvali zbabelcom. Nechápem. Ako môže niekto niekoho nazvať zbabelcom, ak sa ihneď po bezprecedentnom útoku Američanov, vraždu Dvojky v Iráne, Sulejmáního, kriticky ozve. Iba Danko (na samom začiatku) sa obrátil na Ameriku a označil tento akt za nesprávny a vyzval Amerikánov, aby boli vzhľadom k Európe zdržanlivejší a nehrotili situáciu. A ti smiešni ujkovia v oblekoch vtedy mlčali (šéf diplomacie, premiér). Dankov postoj na začiatku nepokladám za zbabelectvo, ale za hrdinstvo.

A tvrdia, že je hlúpy a smejú sa z neho. Mám takú osobnú skúsenosť, ak sa ľudia spoja proti niekomu, ako jeden muž, vždy mi je to podozrivé. Nedám na dav.

A prípad političky Nicholsonovej. Najskôr ju verejnosť odsudzovala, tie diskusie boli totálne mimo, naznačovali jej údajné hnusné aktivity v Kanade a tiež jej pôvod, až pokiaľ ju Danko neoznačil v akejsi súvislosti za "Cigánočku". Všetci prestali napádať političku a svoj nezriadený hnev obrátili proti Dankovi. Odklonený hnev. Na Slovensku je ľahké vládnuť. Kedykoľvek presmerujem emócie davu, kam sa mi zachce. A panujem!

Od mala som cítil to hnusné, hnevom a zlosťou pulzujúce kolektívne srdce. Nikdy som ho nebral vážne.

Obrázok článku je od Nového Času