Na Slovensku sa veci čoskoro dramaticky zmenia

Zdá sa mi, že sme pred dverami zásadnej zmeny. Také "ticho a pokoj" bývajú tesne pred veľkými zmenami. A nepomôže ani prezidentkino upozorňovanie a plané pseudo-moralizovanie. Pani Čaputová je len produkt zhýralej...

a studenej liberalizácie, ktorá poskytuje iba ďalší priestor, pre čoraz väčšie rozčarovania. Liberalizmus nie je schopný zachraňovať. Je to mŕtva idea, tak ako komunizmus.

Niečo zásadného sa v slovenskej politike zmenilo. Zrútená ochrana všetkých "bezpečnostných" systémov, ktorá majú občana chrániť. Asi sme mali v minulosti vybudovať senát, nejakú zábezpeku normálneho stavu. Už je neskoro, naša spoločnosť je rozvrátená.

Najviac to vidieť na novinároch. Vidieť neznamená, že to priamo spôsobili, ale pridali k tomu. Samozrejme politici majú svoj podiel. Obe skupiny rezignovali na funkciu strážneho psa. O morálke a slušnosti ani nevravím. Pomaly rozkladajú celú spoločnosť. Neriešia normálne témy, ktorými ľudia žijú, sústreďujú sa na škandalózne témy a ťažké, depresívne vízie, ktoré sú v konečnom dôsledku pre spoločnosť nebezpečné. Ľudia prestali veriť, celkom rezignovali a sú zúfalí. Vari nevedia z histórie o "hrách a chlebe" pre biednych? Sme na konci, spoluobčania. Bezpečnostní analytici to vedia, bubnujú na poplach. Len nedávno polícia zriadila ozbrojené "komando" na potláčanie vážnych nežiadúcich a patologických javov v spoločnosti. A nielen to.

To všetko, čo som menoval, je živná pôda pre extrémizmus a všetky krajné riešenia. A na samom konci je chaos.

Ľudia už nedokážu normálne sledovať a participovať na dianí v spoločnosti. Sú vťahovaní a pohlcovaní politikou a zúfalo vláčení. Odraz politiky na bežných ľudí je, za normálnych okolností, pokojný a triezvi. Nenápadný. Ľudia si za bežného, normálneho stavu, politiku ani nevšimnú. Ak v spoločnosti zlyhajú všetky mechanizmy, vynorí sa neznášanlivosť, zloba a agresivita v hodnotení všetkého. Vylievanie vaničky aj s deckom. Padne dobro i zlo. Sme na pokraji chaosu.

Novinársky a politický exhibicionizmus napomohol k odľudšteniu pomerov na Slovensku. Slušnosť prestala kývať s novinármi i politikmi.

V Čechách je klíma normálna a stále jemne citlivá. Všetky mechanizmy českej spoločnosti reagujú a sú v strehu. Imunitný systém je namáhaný, ale funguje. U nás však už nie. Všetko je rezignované, spustnuté a mŕtve. Vitaj pred bránami samotného pekla.

Obrázok pri článku: mcgill.ca

