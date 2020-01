Ja voliť nepôjdem. No a čo!

Často si nechám poradiť. Nezožral som všetku múdrosť sveta. Obyčajný sedliacky rozum bývava mojim filtrom pri rozhodovaní. Môžeš argumentovať koľko len chceš. Ak v tvojom názore nie je aspoň kúštik "rozumnosti", nekúpim to.

Igor zhodnotil situáciu (zomri.online)

Pravda často máva jednoduchý vzorec, to lož býva komplikovaná.

A tak je to aj s voľbami do parlamentu, či do samosprávy. Každý, aj tu na blogoch, nás presviedča o tej jeho politickej pravde. Aby som vraj šiel k voľbám, lebo ti zlí nás prevalcujú. Pravo voliť ma v sebe zakomponované prirodzene, aj právo NEvoliť. Je to o vyslovení názoru. Aj nevoliť je legitímny názor, názor občana. Nevoliaci voliči bývajú najpočetnejší. Vlastne, vyhrávajú skoro každé voľby.

A je nás stále viac. Často viac, ako je všetkých voličov, Môžete si písať, čo chcete. Sme otrávení z vašich politických súťaží a zastúpení v najrôznejších orgánoch. Nie, nemám záujem. Nevolil som za komunistov a nevolím a nebudem voliť ani teraz. Všetci len sľubujú. A nik neplní, čo nasľuboval občanom. Máme sa čoraz horšie. Vari to nevidíte? Nie, nie, mamička, teraz už budem naozaj dobrý. Nie, ďakujem.

K voľbám nepôjdem. Otvorím si počítač a pivo a zostanem doma.

