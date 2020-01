Páčilo by sa mi byť homosexuálom...

...za predpokladu, že nebudem stále vytrubovať do celého sveta, že som teplý. Ponechal by som si svoje tajomstvo trpezlivo pre seba. Hrdosť na to, že som homosexuál, predsa nesúvisí s tým, že to všetci musia vedieť.

Ani stav svojho konta len tak, mírnix-dírnix, nezverejňujeme druhým na počkanie.

A neriešil by som sexualitu stále pred svojimi známymi a neznámymi. Ako zúfalec, chorý jedinec, ktorý furt melie o svojej chorobe. A nešróboval by som svoju orientáciu do všetkého. Bol by som spôsobný a svoje tajomstvo/netajomstvo by som si chránil, ako niečo vzácne, dávkoval by som ho ako vonný, drahý olej.

A bol by som spokojný a vyrovnaný homosexuál, šťastný a láskavý, viac spokojný so svojim životom. Vyhol by som sa správaniu, ktoré by moju inakosť, mohol niekto označiť za jedinú vec, na ktorej je založené moje útlocitné sebavedomie. Objavil by som v sebe viac pokory a empatie. A nevodil by som sa s priateľom po ulici za ruku. A verejným objatím a bozkom by som neprivádzal druhých do rozpakov - prestal by som byť na seba tak sústredený. Áno, ja viem, som precitlivelý, najmä v oblasti sexuality, emocionality a vzťahov, viac by som sa kontroloval, ak by sa to, čo len trošičku, dalo. Takýmto homosexuálom by som bol!