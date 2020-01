Ľudia túžia po moci, nahrádza im to sex

Moc je najsamlepšie afrodiziakum a dokonalým liekom na slabosť ducha a na kompenzáciu vlastného sebavedomia - to sa vie. Za komunistov sa vo Veľkom Záluží robili terapeutické nácviky sexuálnych aktivít pri sexuálnych poruchách.

Riešila sa impotencia v koexistencii s Veľkými depresiami a inými diagnózami. Robí sa to dodnes, len sa o tom nehovorí. Čo keď bude nejaký novinár potrebovať také služby.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie (velkezaluzie.eu)

Najskôr pacientovi celé hodiny hučali do hlavy, že je mocný, krásny, slávny a bohatý - dlhé hodiny do neho hučali, aký je žiaduci. Čas prípravy bol priamoúmerný so skutočným spoločenským statusom klienta. Čím viac sa vzďaľoval vysnívanému modelu, tým dlhšie na ňom, pracovali. Najhorším scenárom bol, škaredý robotník. Ideologicky podkutými psycho-terapeutmi to samozrejme zatriaslo - veď najlepší pôvod je robotnícky.

Po absolvovaní prípravy mu terapeuti chvatne vložili do pusy náustok, aby ochránili jeho zuby, potľapkali ho po chrbáte, a sotili do vypolstrovanej červenej miestnosti s lampičkami s rozveselenou tiež-pacientkou, váľajúcou sa v posteli. Pani bola ako vzducholoď. Pacoš bol neuveriteľný. Z impotentného jedinca sa stal doslova tiger, ktorý trhal.

Neskôr to aj tak šlo celé dostratena, takpovediac dokelu. To, čo však pánovi zostalo natrvalo, bol jeho veľmi chabý úsudok. Dnes je v politike.

Pravdivý príbeh

