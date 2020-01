Nedostatok Kuciakovej lásky a ohľadu ju uspal

Pán Kuciak a slečna Kušnírová. Ak smrť skosí na jednom mieste viac ľudí, je to bolestnejšie. Nesledujem tento presmutný príbeh, nepoznám podrobnosti z prebiehajúceho procesu. A preto sa nesústredím na detaily, ale na celok.

Stále si kladiem tú istú otázku: Prečo pán Kuciak, potom, čo mu Kočner volal, a priamo sa mu do telefónu vyhrážal, okamžite nezastavil svoje novinárske aktivity a nechránil seba, ale hlavne nechránil svoju krásnu snúbenicu? Keď s Kočnerom, ešte ako kandidátka na prezidentku, hovorila pani Čaputová, pripustila, že sa ho bála. Oboch na jedno miesto doviedol záujem o pezinskú skládku. Prezidentka povedala, že rýchlo dopila svoju kávu a ušla. Podľa denníku New York Times doslova uviedla: "odpovedala som mu, že sa ho nebojím. Bola to najrýchlejšia káva, akú som kedy mala".



Dobre, ak som sám a ohrozujem sám seba vlastnými aktivitami, je to len moja vec. Dokonca si dokážem predstaviť aj to, že pán Kuciak by bol môj hrdina, pretože sa postavil proti zlu. Pán Kuciak už ale nezodpovedal iba sám za seba. Mal predsa vážny záujem si slečnu Kušnírovú vziať, boli spolu zasnúbení. Mal myslieť za oboch. To je podstata akéhokoľvek milostného vzťahu. Myslieť vždy a za každých okolností na toho druhého.

Paradoxne, je obrovským šťastím, že Ján Kuciak zomrel o niečo skôr, ako jeho slečna. Že si teda nemohol naplno v mysli uvedomiť, pochopiť, že to on... Mal ju chrániť!

Ak je žiaľ a smútok obrovský, nie sme vtedy schopní myslieť celkom racionálne a už vôbec nie politicky korektne. Obviňujeme zo smrti svojho dieťaťa každého a to prvoplánovo. Zúfalo a bezmyšlienkovo sekať a kričať. Bojím sa, že pre rodičov slečny Kušnírovej je v tom prvoplánovom kruhu, prítomný aj pán Kuciak. Musia si to predsa uvedomovať, celkom iste si to uvedomujú, že to on ju uspal. Až potom nejaký bezvýznamný, slizký padúch.