Ak prechovávame k deťom nevhodné romantické city, vôbec nie sme psychopati

Ten článok včera prešiel titulkou SME. Nazvali ho: Lovia deti na internete, ale nie sú pedofili. A potom autorka článku, Monika Moravčíková, k nadpisu ešte pripojila: Väčšina z nich (pedofilov) je psychosexuálne v poriadku.

Pani Moravčíková nám prostredníctvom nezbedných veršíkoch asi túžila povedať, že ak prechovávame k deťom romantické city, vôbec nie sme prasce.

Lovia deti na internete, ale nie sú pedofili. Väčšina z nich je psychosexuálne v poriadku (Filmtopia a SME)

Článok predstavuje tzv. experiment Víta Klusáka a Barbory Chalupovej. Sexuálny experiment spočíval v najatí troch herečiek, ktoré sú plnoleté, ale mali zahrať 12 ročné dievčatá, ktoré sa zo svojich detských izbietok pripoja na internet a vedú konverzáciu s mužmi, ktorí chcú sex s deťmi. Ak sa autorom dačo také podarí, zmeniť dvadsiatku+ na dvanástku, tak v tom prípade sme vyriešili všetky podstatné problémy tohoto sveta. A o tejto premilenej téme natočili, horeuvedení umelci film, ktorý teraz promujú.

Moravčíková, tvrdí, že muži, ktorí chcú dvanástky, nie sú pedofilovia a vraj väčšina z nich nie sú ani mechom uderení psychopati. Tetuška je veľmi milá a inteligentná a iste nás má všetkých veľmi rada. Možno máme pochopiť, že pedofili na internete sú milí a zábavní a absolútne neškodní ujkovia, ktorí milujú konverzáciu s mladými dámami (12) a nepredstavujú pre ne absolútne žiadne nebezpečenstvo. Podľa autorky článku sú naše deti na internete v bezpečí, pretože muži, ktorí by po nich chceli sex, vôbec nie sú zvrátení psychopati a chcú len, aby sa spoločne s deťmi zahrali a hladkali sa po pipíkoch a pipinkách.

A aby to, takpovediac, rukolapne dokázali, hneď v úvode článku autorka Moravčíková popisuje, že jeden z chlapov vytiahol na tu fejkovú dvanástku svoj penis a začal masturbovať. Vyžitá "šiestačka" mierne zaprotestovala, prstami si zakrútila ofinku a potom si vopchala do úst palec, aby si ho trochu požužlala. A pýriac sa v lícach pripomenula tomu dobrému, rozšafnému ujkovi, že ona má iba 12 rokov. Ten jej vzdychajúc odpovedal neva a vyzval ju k spolupráci.

A to je asi na dnes všetko. A teraz milé deti, poumývajte si zúbky a šup, šup do postieľok. Vítek Klusák a Barborka Chalupová vám na dobrú noc zaspievajú pesničku Išiel Pešek okolo. A Monika Moravčíková k tomu zakontruje na tubu. A potom všetci traja, svorne držiac sa za ruky, odskackajú do sanitky. A nezabudnite sa milé deti pred spaním vycikať, aby vás celú noc netlačilo na brušku. Tento svet je neuveriteľne krásny.

edit: nadpis