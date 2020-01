Cigáni idú do neba

Dajte Cigánom slušné vzdelanie a budú fantastickí, neuveriteľní. S majoritou, Gadžami je strašná nuda. Sme príliš sofistikovaní a socializovaní. Prepálili sme to. A stali sa z nás pre-korektní, prešpekulovaní a tupí smradi.

A jednostaj poúčame druhých. Ešte mladí ľudia tu nebývalú pôvodnú autenticitu, vnútornú silu, ten spontánny zápal, ľudskosť, dynamické svetlo s iskernou žiarou v sebe majú, ale po dvadsiatke to totálne stratia, hneď ako odídu zo škôl. Uzavrú sa a navždy vyhasnú.

Ak som sa na chvíľu medzi Cigánmi pozabudol a chytračil na nich, ako to správny Gadžo robieva, hneď ma zastavili, vraj "čo sa robíš?". Sú za bezprostrednosť a pravdu. Láme sa chlieb, nie však pravda! Odmietajú nespravodlivosť a klam. Ak ich chceš vyučovať, kľakni si, aby si im videl priamo do očí. Netvár sa ako "matky božej batoh".

Cigáni majú v sebe niečo cenné. Priamosť a spontánnosť, živosť. Každý z nich to v sebe má. Tieto cennosti sme my už dávno stratili, niekde na pol ceste k vlastnému obrodeniu. Cigáni, aj keď nadobudnú vzdelanie, to cenné a živé, pulzujúce v nich zostane. Dačo nevšedné, dynamické aneokukané. Je to večný oheň, ktorý v nich plápolá. A zostáva, nikdy nezhasne. Vášeň, láska a oheň. Elektrina, ktorá z nich jednostaj prská. Dajme im školy a môžu nás veľmi obohatiť.

