Holokaust - pripomíname si, aby sme zabudli

Dnes je deň temných spomienok.. Nepripomíname si, aby sme si vznešene uctili, ale aby sme zabudli. Má všetko to vzývanie minulosti nejaký osoh? Okrem istého, povedzme že, duchovného prečistenia? Zobudenia spomienok s výstrahou.

Shindlerov zoznam (jewishnews.timesofisrael.com)

Česká televízia, druhý program, neustále vysiela programy, ktoré sú spojené s holokaustom, s ťažkým Židovským svetom, ktorý dosial celkom nestíchol. Nielen Židovský, ale aj Cigánsky, homosexuálny, Jehovistický svet, a ktovie ešte aký. Neustále na ČT opakujú, ako na verklíku omieľajú, pozitívnu propagandu, Furt dokola. Samé rozhovory s tými, ktorí prežili. Nasledujú spomienky, výzvy a mementá. A nič nepomáha! Nacizmus, len v novej podobe, furt klíči.

Akoby to neustále omieľanie malo celkom opačný efekt. Nikdy sa nespamätáme, máme to proste v krvi, to lačnenie po zle a po vytesňovaní. Už malé školské deti tvrdo odmietajú rôznorodosť a inakosť. Kto sa len trochu odlišuje, desí ich. Zle oblečení, Rómovia, cudzinci, postihnutí. Nasleduje šikana a tvrdé a zásadné vylučovanie. Nikdy sa to nezmení. Ľudia sa nespamätajú, nezlepšia sa. Všetko to pripomínanie, ľudia chcú konfrontáciu a bažia po čírom zle.

Niekedy ma napadá, že si nepripomíname preto, aby sme sa poučili z minulosti, ale aby sme zabudli. Aby sme v sebe potlačili, vytesnili tie strašné spomienky, ktorých predobrazom je aj temný, avšak rýdzo ľudský včerajšok.

Pripomíname si, aby sme zabudli, vytesnili tú hrôzu a zašliapali ju hlboko pod čiernu zem. Pretože to všetci viac než len tušíme: neexistuje žiadne "to oni" ale "to my".