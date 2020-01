Reagujte, keď vás pod vašim článkom chvália

Nechápem, nechápem, nechápem! Najskôr tu uverejníme svoj článok a potom, keď naň niekto zareaguje, mlčíme. Prepáč mi, nebol až taký dobrý, aby si sa pýchou nafúkol, ako dáky moriak. Čo to je? Nejaká chyba v Matrixe, alebo čo?

Neviem, či tomu dobre rozumiem, ale pochopil som, že ľudia si za komentovanie, tu na SME blogoch platia. A my nič, mlčíme. Ignorujeme ich. Niekto nám článok pochváli a mi sa neozveme. Ešte chápem ak nás niekto zjazdí ako sirotu, za to, čo sme napísali, ale prečo nereagujeme na pochvalu? Nepoďakujeme, alebo nehodíme smajlíka. Diskutujúci by si zaslúžili, aby sme na nich reagovali, keď už platia a komentujú. Ja viem, že neplatia nám, ale aj tak, patrilo by sa. Načo ste potom sem článok dali? Premyslite to ešte.

Najradšej som, keď sem niečo vložím, napíšem dačo, ak sa článok podarí. Ale rovnako ma napĺňa odpovedať na otázky, podnety diskutérov, takpovediac, ktoré sú trošíčku mimo. Na tie odpovedám najradšej. Mám rád konfrontačné podnety, pretože to mám v sebe. Ten oheň isť do bitky a vybojovať svoj názor.

U žien predsa len postupujem trochu ináč. Nechávam ich, nech pľujú a sú nemiestné a drzo osobné. Neodpovedám im rovnakou mincou. Snažím sa im porozumieť. Možno ich s vtipom pohladiť. Asi mali ťažký deň, možno ich nahnevali decká alebo sú najedované, len tak bez príčiny, to dámy bývajú

Aby to kamsi nezapadlo, ...komentujte, odpovedajte na podnety a názory diskutérov, lebo je to slušné. Ignorovať znamená pohŕdať. Len to som chcel.