Milouš Jakeš: Dyť, proboha, lidi to chtěli

Konali jsme z vůle lidu, tvrdil Milouš Jakeš v dokufilme Pavla Křemena Milda (link nižšie). RTVS ho zasa odvysiela 13. februára 2020 v predvečer svätého Valentína. Áno bola to vôľa ľudu. 2 milióny ľudí boli ordinovaní komunisti,

spoločne s dvojročnými čakateľmi (200 000) na plné členstvo v KSČ, tzv. kandidátmi. 2 milióny z 15 miliónového Československa. Komunisti mali neuveriteľne silný mandát, odovzdali sme im ho my. O takých číslach sa dnešným lídrom strán, môže iba snívať. Odrátaj starých a deti a dostaneš sa na nejakých cca 10 - 11 miliónov. Československý Zväz žien (ČZŽ) mal cez 1 milión zaslúžilých súdružiek. Súčasná Únia žien Slovenska sa hrdo hlási k socialistickému ČZŽ. Ďalšie státisíce, milióny boli vo Zväzarme a iných organizáciach NF. Zväzarm tvorili hlavne mladí, hrdý predvoj a budúcnosť strany a pokrokového ľudu. Preboha, 2 milióny komunistov! V každej rodine bol nejaký komunista.

Dokufilm Pavla Křemena Milda

ČS spartakiáda 1985 (wikimedia.org)

Ideologických rozvracačov a odporcov režimu, napríklad chartistov, či VONS-ákov (Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných) bolo dokopy asi 2 tisíce. Takže Milouš Jakeš vravel absolútnu pravdu, byla to zvrchovaná vůle lidu! Komunisti mohli čokoľvek, pretože to my (všetci) sme ich štedro podporovali. V podstate sme si ich stvorili.