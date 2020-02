Bésame Mucho - najkrajšia pieseň na svete

Mnohí v hispánkom svete tvrdia, že ide o najkrajšiu pieseň na svete. Tvrdí to aj Wikipédia. Prečo si to na Wikine myslia, bližšie neuvádzajú. Nepriem sa, aj mne sa táto pesnička páči.

Bésame Mucho

Bozkaj ma,

silno ma bozkávaj,

ako by to bolo

dnes večer naposledy.

Bozkaj ma,

silno ma bozkávaj,

lebo sa bojím,

že ťa dnes navždy stratím.

Skladbu napísala v roku 1940 Conzuela Velázquezová (* 21. 8. 1916, Mexiko - † 22. 1. 2005, Mexiko).. Bola to nádherná žena. Pieseň zložila vo svojich 24 rokoch. Vo svojej biografii uviedla, že sa dovtedy so žiadnym mužom ešte nebozkávala. Inšpirovala ju akási klavírna skladba z roku 1911.

V roku 1990 sa ministerka hospodárstva Brazílie, pani Cardosová (37) zamilovala do ministra spravodlivosti Cabrala (58). Protokol dal zahrať na akomsi dôležitom štátnom stretnutí, ktorému predsedal minister Cabral, namiesto oficiálneho pochodu, svetoznámu Bésame Mucho. Práve na túto skladbu obaja zamilovaní pred pár dňami vášnivo tancovali v malom začmudenom bare. Vedúcemu protokolu, za túto opovážlivosť nariadili trojdňové domáce väzenie. Azda by bolo všetko v poriadku, ak by Cabral nebol ženatý a detný. Krátko nato minister Cabral z funkcie odstúpil.

Existujú stovky interpretácii Bésame Mucho. Ja vám Bésame Mucho predstavím v podaní Andrea Bocelliho.

Andrea Bocelli - Besame Mucho - Live From Lake Las Vegas Resort, USA / 2006 (youtube.com)