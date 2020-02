Čaputová poverila Kotlebu aby zostavil vládu

Kotlebova strana vyhrala voľby. A prezidentka Čaputová dostala od svojho básnika Petra prenádhernú kyticu ruží a mŕtvicu. Chytila sa za budelár a sunula sa k zemi. Tesne pred tým, ako sa ocitla na zemi, rýchlo vstala. Otál-potál.

Nebojte sa, nyšt to nebolo. Len malá príhoda, taká, aby ešte stihla poveriť Kotlebu, toho ničdoša, zostavením vlády, ale nie zas tak veľká, aby ešte nejaký ten rôčik neobsedela na tej prezidentskej štokrli, zastrihávajúc si na nej paznechty. Zlé jazyky hovoria, že to bolo psychické.

Poverila Kotlebu, toho dengľavého bibasa, aby vytvoril vládny kabinet. A šikovala sa pritom, keď ho poveruvala, ako keby klupňovala stromy. Zuzke kútikom úst furt stekali sliny (to ta porážka). Nikto so mnou nechce do vlády, sťažuje sa Kotleba v parádnych čižmiskách. Popravil sa v rozkroku a náhle vybuchol: Já im dám, narobím z nich prézle. Millo z nich vylisujem! Potom sa jemne a servilne uklonil, vystrelil pravicu nahor a odknísal sa z paláca.

Inak všetko je, bastrigule motyka, tak ako má byť, len EÚ nás furt dunstuje ako sprosté frkacule už treťou protestnou nôtou, ktorú nám, ti trkvasi, poslali. Hrozia nám súdom i celkovou izoláciou. Ba aj vylúčením. Furt nás len sekírujú. Slintavá Zuzka, energická mrochta, poodoškierala všetky obrovské okniská v paláci, aby poriadne vyluftovala, a potom sa zhlboka nadýchla. Behom pol hodinky nalietali do paláca všetky ščeli z parku. Zuzka už nie je len slintavá, ale aj opuchnutá ako veľryba.

Čil som to preveril, Pezinčan - miestny plátok v Pezinku o svojej prominentnej občianke nepriniesol za ostatný polrok ani slovko, akoby bola nejaká ludra. Čo sa hanbia za ňu, či čo? Ale to sa, po úspešných voľbách zmenilo. O tej sláve písali všetky noviny. Zdržali sa len Romane nevipena. Vraj im na jarmeku editora predali. Žofa vravela, že ho vymenili za pálenku.

bastrigule motyka - jemná nadávka

bibas - nepríjemný chlap

budelár - peňaženka

denglavý - chudý, slabý, chorľavý

dunstovat - dusiť

čil - teraz

frkacule - závarka do polievky, cestovina v tvare rúročky

furta - stále

klupňa - mierka na meranie obvodu stromov

ludra - ľahká žena

luftovat - vetrať

millo - mydlo

mrochta - žena

ničdoš - niktoš, nula

nyšt - nič

otál-potál - odtiaľ potiaľ

prézle - strúhanka

reku - hovoril som si, vravel som si

sekirovat - prikazovat, poucovat,

ščela - včela

šikuvat - vychystať sa, hodiť sa

štokerlyk, štokrla - stolička

štramanda - pekné, rúče dievča

štramák - pekný, rúči chlapec

