Šéfredaktorka Balogová (SME) píše o kauze Kuffa vs. Havran

Z krátkeho článku pani Balogovej cítim dosť emócii. Obdivujem, že sa toľko zastáva svojich ľudí. Takého šéfa, či šéfku by som bral. Mám na starosti asi dvadsiatku ľudí, ale takto by som sa určite za nich nepobil.

Vravím úprimne, pani šéfredaktorka má môj obdiv a úctu. Ženy to nemajú v riadiacich funkciách jednoduché. Aby si zachovali vlastnú integritu musia veľa bojovať. Zdá sa mi, že sa v jej črtách (fotka) zjavuje odhodlanosť i zápal veci riešiť. Vari ho má verejne ukameňovať? Je silná. Bije sa ako levica.

Nech si robí Havran satiru, akú len chce, dovoláva sa práva ironizovania a novinárskej nadsázky a starej dobrej tradície kvázi vtipných pamfletov z dôb reformácie, ako uvádza na svojom Facebooku, ale pýtam sa, kde sa končia hranice takejto satiry? Pretože niekde musia končiť, lebo dakde po ceste sú aj oprávnené záujmy úprimných katolíkov a ich duchovných vodcov, ktorých pán Havran hrubo napadol.

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len Rada) k veci uviedla: „Pri skúmaní predmetného článku Rada identifikovala výrazové prostriedky, ktoré možno označiť ako neopodstatnené a neadekvátne. Ide o spojenia: Prelátom vyhovujú čo najdebilneší veriaci (podtitul článku), autorova charakteristika v článku menovaného katolíckeho kňaza Mariána Kuffu: pôsobí ako vyšinutý, okrajový blázon, jeho bláboly a hlúposti, pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, jeho reči sú hlúpe rovnako ako u sektárov či označovanie kňaza slovom “henten” alebo ako muža „v sukni“, mimo iné, uvádza vo svojom vyhlásení Rada.

„Tento komentár autora možno úrovňou i obsahom zaradiť medzi tzv. nenávistné prejavy," uvádza ďalej Rada, "...nie nepodobné v dnešnej dobe, žiaľ, častým fašizoidným prejavom. Komentár totiž priamo vyzýva na potláčanie práv iných, menovite práva slobody slova osôb s náboženským vyznaním."

Záver Rady: Rada sa nakoniec uzniesla na tom, že použité výrazové prostriedky v predmetnom článku Michala Havrana sú neetické a neslušné.

Celé rozhodnutie Rady 10/2018

Poznámka nakoniec

Zazlievam advokátskej kancelárii ULC, s. r. o., že podala vo veci trestné oznámenie pre podozrenie z hanobenia národa, rasy a presvedčenia. To veru nebol dobrý krok. Vyrábajú tak z Havrana martýra a politicky prenasledovaného. V súčasnosti sa na svojom FB predvádza ako bojovník proti všetkému zlu na Slovensku. Mali ho zažalovať pre urážku na cti. A požadovať vysoké plnenie. To by viac bolelo a malo by to aj výchovný efekt. Ak ľuďom siahnete na peniaze, vždy zmúdrejú.

