Ako je to s transfúziou, plnia len príkazy alebo je to autonómne rozhodnutie?

V učení Jehovových svedkov existuje jedna "doktrína" pri ktorej ide o tvrdý zásah do osobnej integrity svedka. Je ňou otázka transfúzie krvi. A je to aj jediná vec, ktorá sa svedkovi nenariadi ani neodporučí.

Všetky ostatné biblické príkazy, odporúčania či zákazy bývajú explicitne doporučované. JS sú nabádaní aby sa v mnohých veciach zdokonaľovali, aby na sebe pracovali a tým prinášali chválu svojmu nebeskému otcovi. Otázka krvi však nikdy! To je územie nikoho. Akoby WatchTower stála nad každým kresťanom a zastrešovala ho svojou pomocou a ochranou, ak však ide o otázku krvi, organizácia zodvihne ruky nad hlavu a odstúpi. "Tu nie?" Tu si musíš pomôcť sám. To je miesto, kde si iba ty a tvoj Boh. Tu už nejde o "nášho" Boha ale o "tvojho" Boha.

Sídlo Watch Tower Bible and Tract Society (jw.org)

Existuje v štruktúre organizácie tzv, Výbor pre styk s nemocnicami. Býva nápomocný v jednaní s lekármi, vyhľadávaním prostriedkov a odborníkov, ktorí môžu byť v rešpektovaní požiadavky bezkrvnej liečby nejako nápomocní. Podnet na spoluprácu s týmto výborom, však musí vždy vyjsť od kresťana, ktorého sa to bezprostredne týka. Je to len medzi ním a Bohom. Ak takýto kresťan neodmietne transfúziu, teda neuposlúchne Boží príkaz, celá vec zostáva iba medzi ním a Bohom. Pravdepodobne sa s takou vecou nikomu nezdôverí. Je to jeho autonómne rozhodnutie. Ohrozuje svoj osobný vzťah k Bohu.

Ako v prípade Ježiša Krista na mučiacom nástroji. Ježiš v istom momente pocítil, že Boh, jeho otec, odstúpil od neho a prestal ho chrániť v najťažšej chvíli svojho života. Ježiš zúfalo kričal k nebesiam: "Heloi, heloi, lema sabakthani?", čo v preklade znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Aby mala Kristova obeť vôbec nejakú cenu, muselo byť toto tajomstvo realizované v absolútnej plnosti vytrpenia, bez akejkoľvek ochrany. V tom momente bol Ježiš Kristus sám. Boh mu svojim duchom nepomohol. V prípade transfúzie krvi sú JS na takúto "samotu a zanechanie" od organizácie pripravení. Komorná chvíľa pre hrdinstvo a pre modlitbu s Bohom. Hrdinovia sú v najzložitejších chvíľach vždy sami. Modlitba je vec ťažkej samoty.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? — Marek 15.34

