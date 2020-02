Otváraj si hubu a skončíš v Demokratickej strane

Politička Blahová je matrix. Neuveriteľný, ktorý sa udeje, pri priaznivej konštelácii, tak jedenkrát za 1000 rokov. Systémom skús a uvidíš, pokus omyl. Slabé vzdelanie a rozprávkové vízie, snaha mať za každú cenu titul.

Pamätám si jej mocenské chúťky, jej agresivitu, špicľovanie. I jej pravopis. Drzo umlčovala oponentov. A beda, ak mal niekto väčšiu sledovanosť, ako mala ona, najmä ak písal o sociálnej sfére. Už vtedy si adoptovala celý sociálny svet. Zúrila a fuňala. Jej spravodlivosť a zápal boli vždy pofidérne a ukázala to aj v politike. Keď robila admína, vyštvala fúru blogerov, pretože si myslela, že sú to moje alter-egá, tak neuveriteľne zaslepená bola.

Je ako Mikloško, oženil sa, lebo už-už sa videl v prezidentskom paláci - Blahová si pre zmenu adoptovala cigánske dievčatko.

Do čoho sa pustila, zlyhalo. Keď zbadala, ako sa v prípade Čistého dňa mýlila, našla si iné zaručene pravé argumenty, aby Deň zničila. Aj mňa celkom pomýlila. Pokus omyl. Keď sa 100 krát zaženiem, vari sa raz trafím. To nie je práca - to je amatérizmus. Vládne všetkými vlastnosťami, ktoré dnes vidí na Sulíkovi. Volá sa to psychologická projekcia. Na druhom nám najviac vadí to, s čím máme my problémy. Ešte dodnes je mnoho ľudí, ktorí veria, že v Čistom dni zohrala pozitívnu úlohu.

Šéfovi sa nikdy neodvráva a zo zásady neprotirečí. Verejnú kritiku šéfa spraví iba maľomyselný. Vadí mi niekto? Tak sa zoberiem a idem het, je to jeho strana, načo boje. Chýba jej profesionalita a sebaovládanie. Jedná len pocitovo. Samá intuícia, ako neprispôsobivý. Nepracovala na sebe, nerozvíjala si vlastnosti štúdiom a prácou na rozvoji osobnosti, aby bola stále lepšia.

Sulík ju dostal do politiky, nebola by ničím, ak by jej nepodal pomocnú ruku. Dnes tu ruku hryzie, ako skazený psík. Nerobila na sebe, aby sa zdokonaľovala, svoje vlastnosti i svoj intelekt. Len bojovala. Už dovládla, celkom dobačovala. Totálne skončila. A zrejme i jej bývalá partaj. SaS padlo na pokazených psoch. Dnes škodí v Demokratickej strane. Dúfam, že je to jej labutia pieseň.