Kočner miluje deti, hlavne tie týrané

Ako inak si vysvetliť Kočnerov záujem pravidelne sa člnkovať so Zuzanou Mikovou Tománkovou, blízkou osobou riaditeľa a pedofila z Čistého dňa. Sú totiž manželia. Po rokoch som si dal konečne tú prácu a zorientoval sa detailne...

s kauzou Čistý deň. Rešeršoval som na internete ako blázon, nič som o prípade doposiaľ nevedel. A to, čo som sa dozvedel, mnou doslova otriaslo. Bitie, znásilňovanie chovaniek, telesné poškodzovanie, neprimerané a nevhodné trestanie, odopieranie jedla a zdravotnej a psychologickej starostlivosti, mučenie rôznymi spôsobmi a hlavne nedôstojné zaobchádzanie s deťmi. Čo to je s týmto pokadeným štátom?

Zuzana Miková Tománková (denníkn.sk)

Ozruta Tománková sa priamo podieľala na týraní a bezohľadnom nakladaní s deťmi. Nejeden hrozný postup, ktoré potom uplatňovali voči chovancom skrsol v jej úchylnej hlave. Jeden chlapec, ktorý bol na pobyte v Čistom dni dobrovoľne, teda nie na nariadenie súdom, rozumiem tomu tak, že sám prejavoval motiváciu, ako mladistvý sa z týchto drogových kakačiek dostať, a s dôverou sa zveril do rúk tzv. odborníkom (preboha, veď nemali ani psychológa) z Čistého dňa, sa raz s Tománkovou dostal do konfliktu. Iba jej povedal, že sa k nemu nechová s ohľadom na jeho dôstojnosť. Taká reč by pozitívne prefackala každého dospeláka. Tá sa na neho tak rozkričala, že sa mu hrôzou podlomili kolená. Krátko po tomto incidente svoj pobyt v zariadení ukončil. Mohol - bol tam dobrovoľne - asi jediný. Prečo zveruje ministerstvo úlohu starať sa o sociálne vylúčených takýmto mátohám? Jej manžel, ako riaditeľ, chovanky rovno znásilňoval.

Jedno ma zaráža, naozaj prekvapuje, prečo tento prípad nezobudil slovenskú verejnosť. Kauza prešla takmer bez povšimnutia. Ak by verejnosť reagovala viac, Richter by sa musel zobudiť a konať. To už nás nič nezaujíma? Všetky bezpečnostné mechanizmy v spoločnosti, ako keby spali, barometre mlčali a bimetaly stuhli. Kdesi som písal, že u nás to v mechanizmoch sociálnej infraštruktúry absolútne nefunguje. Takto prispatá spoločnosť bola tesne pred 2. vojnou. Všetko sa na prvý pohľad zdalo v poriadku. Nik nevenoval dostatočnú pozornosť hrozbám za hranicami a potom to vypuklo.

V prvom rade si myslím, že tie, ktoré sčasti rozvírili média a vytrvalo ich masírovali kauzou Čistý deň, nemali dobrú povesť. Natália Bláhová, rovnako ako Nataša Holinová mali vo svojich elektorátoch negatívne zamerané osoby. Obe boli presvedčené, cez mŕtvoly idúce admínky na Sme blogoch. Zastávali sa homosexuality, pedofilov ale hlavne vlastného ega - aj dámy majú ego. Vyhádzali stovky blogerov zo SME. Hlavne poslankyňa Bláhová. Chovali sa drzo a opovážlivo. A s nikým nevyjednávali. To potom môžete priniesť aj modré z neba a nikto vám už neuverí. To, čo priniesli s kauzou Čistý deň už dopredu pochovali. Čerta zlyhanie štátu! Ony samé to dieťa usmrtili. Napriek tomu však, klobúk dole, vybojovali to. Ďakujeme pekne.

Len pre silné žalúdky

Editovaný nadpis