Čaputová a Trump - čo majú títo dvaja spoločné?

Čo majú spoločné prezidenti Trump a Čaputová? Asi to napodstatnejšie, boli zvolení ako rizikové riešenia. Ľudia už majú dosť serióznej politiky. Majú nauzeu z tých vyoblekovaných, napomádovaných smradov.

Pamätám si, hneď po revolúcii, kamsi, už ani neviem, tuším do parlamentu ...alebo do vlády? ...sa dostala žena. Koľko nádejí s tým bolo spojených. Ľudia boli nadšení, volali po povinných kvôtach na ženy v politike, tak ako je to u Cigáňov. Dnes už sa nepozastavujeme nad tým, ak je žena menovaná do ministerského kresla. Už sme si zvykli, že sú neschopné a nekompetentné, rovnako ako muži. Akoby bola na politikoch dáka kliatba.

Niektorí kresťania vravia, že človek nedostal od Boha dispozície, schopnosti vládnuť. Ale vráťme sa k tomu, čo majú spoločné prezidentka Čaputová a Trump. To najpodstatnejšie! Takpovediac, z núdze cnosť. Ľudia vo voľbách siahli po tej najneokukanejšej možnosti, možnosti, ktorá sa vymyká normálnosti. V U.S.A vyhral prezidentské voľby prihlúply, drzý a nekonformný Trump. A na Slovensku, neznáma žena - čistý nepopísaný list.

Už jedno prezidentské obdobie predtým vyjadrili ľudia svoj názor a zvolili si politika-laika a úžerníka v jednom balení - aj to bola výnimočnosť. Ľudí to neprestalo baviť, ani po jeho odstúpení. A tak prišla na radu prezidentka Zuzana Nikto Čaputová. Voliči zavreli oči, odmietli všetky signály vlastných zmyslov a zvolili si. Rande naslepo.

Už navždy sú u nás zapovedaní - nezvoliteľní profesionálni politici, kresťanskí fundamentalisti, a vzdelanci. Naopak zelenú majú niktoši, populisti a extrémisti.

Fotka pri nadpise článku zo zdroja: TASR/AP, dennikn.sk