13. vianočný dôchodok - hurá

Eduard Žitňanský na SME-čku napísal, čo nás bude stáť Ficová štedrosť a jeho ohľad k stareckým šedinám na konci roka. (Až) neuveriteľných 581 miliónov €. V takej výške Sociálna pisťovňa vyplatí slovenským dôchodcom 13. dôchodok...

...pred Vianocami. Prilepšenie pre teba, možno pre tvoju matku, určite však pre tvoju babku, ty pokrytec. Čo je v dome, to sa počíta. Starobný dôchodca by teda raz ročne dostal 460 €, invalidný 275 €, predčasný starobný 435 €, píše pán redaktor Žitňanský.

Eduard Žitňanský asi nedopraje slovenským dôchodcom, ten jeho článok je tak čudne opozitne ladený. Pozastavuje sa nad hazardným vyhadzovaním Róberta Fica. Keby to vedeli jeho rodičia, či starí rodičia, možno by ho aj vyzauškovali. Pán Žitňanský, v potápajúcom sa Grécku, v zadnici Európy, dostáva 800 000 dôchodcov, ako svoj normálny dôchodok 1000 € (a viac). Je pravdou, že zhruba 40% Gréckych dôchodocov dostáva v priemere mizerných 640 €, čo je však stále skoro dvojnásobok priemerného dôchodku na Slovensku. Dôchodok 1000 € na Slovensku dostáva len 3000 vyvolených.

Akýsi pochábeľ Gréckym dôchodcom, ešte v roku 2012 siahol na dôchodky nad sumu 1000 € a odňal im aj 13 a 14 dôchodok. Nedávno im však grécky Ústavný súd dôchodky v pôvodnej výške vrátil (nie 13. a 14. dôchodok) späť a rozhodol, že im boli peniaze odňaté nezákonne. Ako by ste, pán Žitňanský označil toto? Označil by ste to tiež za nemiestnu úctu k šedinám gréckych dôchodcov? Alebo to vyčítate len slovenskému Ficovi?

Žalúdok nie je politikum. Preboha, keď už nemusíš toho Fica, aspoň si nájdi legitímne dôvody, keď ho chceš okiadzať.

https://komentare.sme.sk/c/22318859/nestastna-trinastka.html?ref=lp_sme

https://blog.etrend.sk/iness/grecke-dochodky.html