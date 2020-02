Ladislav Miko - Zlý Zajo, na kandidátke SaS na 98 mieste

Prečo si psychológovia myslia, že politici alebo ti, čo sa snažia dostať do politiky sú psychopati? Pretože je to tak. Kto si myslí, že je spasiteľ, ktorý dostane ľudstvo z problémov, je často psychicky alebo osobnostne chorý.

Kto je Ladislav Miko alias Zlý Zajo?

Dnes Miko predostiera úplne iný obraz na Youtube, než aký prezentoval o sebe iba pred nedávnom. Mal by byť nejaký zákon na to, aby sa na sociálnych sieťach nedal manipulovať mediálny obraz kandidátov do politiky. Ladislav Miko ho zmanipuloval poriadne, len čo je pravda. Posťahoval všetky agresívne a manipulujúce videa zo svojho Youtubu. Odhadujem, že z jeho kanálu zmizlo asi 100 - 120 videí. Jeho smerovanie v rámci Youtube boli tzv reakčné videá. Šlo o veľmi agresívne reakcie na iné, často veľmi nevinné videa umiestnené na Youtube. Nikdy neriešil tvrdých a smelých youtuberov, vyberal si len slabých a zraniteľných autorov.

Najradšej mal, to miloval, keď mohol znemožňovať malé predpubertálne či pubertálne deti na svojom kanále. Nadával im a vysmieval sa z ich, ešte neprebudenej sexuality (teraz pred voľbami sa nasúkal do nohavíc veľkého zástancu šikanovaných detí). Napádal nielen mladých youtuberov, ale aj celú ich rodinu. Natočil som video-reakciu, že je pravdepodobne pedofilne orientovaný, keď takto nemilosrdne postupuje voči mladým.

Okamžite naklusal na môj kanál a začal vyjednávať o tom, aby som stiahol svoje kritické video, výmenou za stiahnutie niektorých jeho agresívnych reakčných videí. Musel som riadne zaťať, keď chcel tak rýchlo so mnou vyjednávať. Iným sa také dačo, bohužiaľ, nepodarilo. Viem o prípadoch, kedy ho respondenti doslova prosili o stiahnutie útočných videí. Odmietol ich.

Na Youtube, treba to jasne povedať, zaznieva všeličo, treba byť na hrubosť pripravený. Ale Mikove videa boli špeciálne a bezprecedentné. Boli skazené, vulgárne a zlé. To, čo dnes Miko prezentuje, nie je len nejaká premena, je to psychopatická štylizácia jeho nezastupiteľnosti po novom.

Na jeho Youtube dnes už nenájdete žiadne sporné a agresívne videá. Keď sa začal zaujímať o vstup do politiky, všetky ich posťahoval a dnes hrá divadielko o absolútne prispôsobivom a korektnom slovenskom občanovi Mikovi.